Жители Львова с 1 ноября могут столкнуться с определенными изменениями в предоставлении денежной помощи, так что рассказываем об этом больше.

Изменения в денежной помощи во Львове с 1 ноября затронут малообеспеченные семьи, для которых предусмотрены новые правила и уточненные процедуры, сообщает Politeka.

В Пенсионном фонде напоминают , что денежная помощь во Львове с 1 ноября предусматривает обязательную физическую идентификацию для получения выплат.

Это требование касается тех получателей социальной поддержки, которые получали выплаты с февраля 2022 по июнь 2025 года. Без идентификации поступление денег прекращается автоматически, поэтому важно пройти процедуру вовремя.

Чтобы сделать это, можно обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда с паспортом, воспользоваться услугой Действие. Подпись в личном кабинете на портале электронных услуг ПФ. Также есть опция произвести идентификацию через видеосвязь после предварительной заявки.

Кроме государственной денежной помощи во Львове, для малообеспеченных семей предусмотрена поддержка от УВКБ ООН. Агентство планирует выделить одноразовую поддержку по 19,4 тысяч гривен на домохозяйство.

Средства будут предоставляться для подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов. Получатели в прифронтовых общинах смогут приобрести твердое топливо и необходимые отопительные товары.

Приоритет будет предоставляться проживающим в населенных пунктах в пределах 10 километров от государственной границы с Россией или линии фронта.

Расчет суммы выплат для малообеспеченных семей производится из-за суммирования прожиточных минимумов всех членов семьи.

К примеру, для семьи из четырех человек по состоянию на 1 ноября 2025 года совокупный прожиточный минимум составляет 11 815 гривен. Если фактический доход меньше этой суммы, поддержка равна разнице между прожиточным минимумом и доходом семьи.

