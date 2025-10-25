У Львові з’явилися нові можливості роботи для пенсіонерів, які хочуть залишатися активними і мати стабільний дохід.

Робота для пенсіонерів у Львові охоплює різні сфери, від комплектації товарів до монтажу виробів у квартирах клієнтів, повідомляє Politeka.

Робота для пенсіонерів у Львові передбачає кілька цікавих пропозицій на сайті work.ua. Одна з них - для комплектувальників товарів у Франківському районі. Тут пропонують заробіток від 25 000 до 35 000 гривень залежно від графіку та кількості замовлень.

Переваги цієї позиції полягають у стабільності, можливості індивідуального графіку та повній підтримці команди на всіх етапах. Крім того, є знижки на власне виробництво «Сільпо» на кулінарію, випічку, кондитерські вироби, чай і каву.

Ще одна робота для пенсіонерів у Львові передбачає вакансію пекара. Працівник буде взаємодіяти лише з готовою замороженою продукцією, що значно спрощує процес.

Графік: з 07:00 до 18:00, кількість робочих днів можна погодити індивідуально. Пропонується офіційне працевлаштування та ставка 1200 гривень на день плюс відсоток від виробленого продукту та обід.

Для тих, хто має більше енергії та певні навички, пропонують позицію монтажника жалюзі та ролет. Заробіток: від 40 000 до 50 000 гривень і плюс відсоток від замовлень.

Вимоги включають готовність до навчання у Києві, наявність власного авто та інструментів для монтажу. Вміння спілкуватися з клієнтами та знаходити альтернативні рішення у складних ситуаціях також вітається.

Пропонують графік п’ять днів на тиждень із плаваючими вихідними, час узгоджується індивідуально залежно від потреб клієнтів. Працівники отримують замовлення тільки від гарячих клієнтів без самостійного пошуку.

