Во Львове появились новые возможности работы для пенсионеров, желающих оставаться активными и иметь стабильный доход.

Работа для пенсионеров во Львове охватывает разные сферы, от комплектации товаров до монтажа изделий в квартирах клиентов, сообщает Politeka.

Работа для пенсионеров во Львове предлагает несколько интересных предложений на сайте work.ua. Одна из них – для комплектующих товаров во Франковском районе. Здесь предлагают заработок от 25000 до 35000 гривен в зависимости от графика и количества заказов.

Преимущества этой позиции состоят в стабильности, возможности индивидуального графика и полной поддержке команды на всех этапах. Кроме того, есть скидки на собственное производство "Сильпо" на кулинарию, выпечку, кондитерские изделия, чай и кофе.

Еще одна работа для пенсионеров во Львове подразумевает вакансию пекара. Работник будет взаимодействовать только с готовой замороженной продукцией, что значительно упрощает процесс.

График: с 07:00 до 18:00, количество рабочих дней можно согласовать индивидуально. Предлагается официальное трудоустройство и ставка 1200 гривен в день плюс процент производимого продукта и обед.

Для тех, кто имеет больше энергии и некоторые навыки, предлагают позицию монтажника жалюзи и роллет. Заработок: от 40000 до 50000 гривен и плюс процент от заказов.

Требования включают в себя готовность к обучению в Киеве, наличие собственного авто и инструментов для монтажа. Умение общаться с клиентами и находить альтернативные решения в сложных ситуациях также приветствуется.

Предлагают график пять дней в неделю с плавающими выходными, время согласовывается индивидуально в зависимости от потребностей клиентов. Работники получают заказы только от горячих клиентов без самостоятельного поиска.

