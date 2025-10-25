Такий підхід дає змогу швидко знайти безкоштовне житло для ВПО в Харкові без посередників.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові надається через кілька офіційних платформ, інформує Politeka.

За повідомленням Міністерства розвитку громад і територій, нині процес пошуку помешкань для переселенців у місті став простішим, ніж на початку воєнних подій.

Над забезпеченням людей дахом над головою спільно працюють державні установи, місцева влада, волонтери та приватні громадяни. Завдяки їхнім діям у Харкові функціонують перевірені ресурси, де можна знайти безкоштовні варіанти розміщення для внутрішньо переміщених осіб.

Одним із головних інструментів пошуку є сервіс «Там, де вас чекають». На цьому сайті розміщено актуальну інформацію про доступні місця проживання, кількість вільних кімнат, адреси населених пунктів і контакти власників. Користувачі можуть швидко вибрати відповідний варіант і зв’язатися з господарем напряму.

Також активно працює державна платформа «Прихисток», створена для тимчасового розміщення переселенців. Для використання ресурсу потрібно відкрити сайт, обрати область, заповнити коротку форму, після чого система надає перелік вільних пропозицій. Такий підхід дає змогу швидко знайти безкоштовне житло для ВПО в Харкові без посередників.

Крім того, волонтерський проєкт «Допомагай» регулярно оновлює базу оголошень. Через цей сервіс можна отримати інформацію про доступні помешкання, які надають небайдужі українці.

Організацією поселення також займається місцева влада. Обласна військова адміністрація разом із представниками самоврядування розподіляє переселенців по місцях компактного проживання, де створені необхідні умови для тимчасового перебування.

