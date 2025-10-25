Из-за дефицита местных фруктов в Днепропетровской области и других регионах украинские потребители все чаще выбирают импортные товары.

Дефицит фруктов в Днепропетровской области наблюдается популярным товаром из-за неурожая, к которому привели погодные условия, сообщает Politeka.net.

Основным фактором сокращения урожая стали майские заморозки, которые уничтожили около 10% общего объема плодов, что негативно повлияло на производственные показатели и повлекло за собой повышение себестоимости выращивания фруктов.

Генеральный директор крупного садового хозяйства Вадим Розпотнюк сообщил, что закупочная цена на груши для фермеров в 2025 году выросла с 50 до 70 гривен за килограмм. Рост стоимости обусловлен не только уменьшением урожая, но и повышенными затратами на защиту деревьев от вредителей и болезней, ведь производители вынуждены активно применять специальные препараты для обеспечения качества плодов.

Для конечного потребителя подорожание груш ощутимо — средняя розничная цена составляет около 77,9 гривен за килограмм. Специалисты отмечают, что цены на украинские груши будут оставаться высокими в течение сезона, поскольку фермеры реализуют урожай сразу после сбора и не откладывают его на длительное хранение из-за ограниченного предложения.

Мониторинг торговых сетей показывает, что украинские груши представлены не во всех супермаркетах, а на полках преобладают импортные плоды из Нидерландов, Испании, Эквадора и Южной Африки.

Таким образом, из-за дефицита местных фруктов в Днепропетровской области и других регионах украинские потребители все чаще выбирают импортные груши, которые по цене и качеству способны конкурировать с отечественными. Эксперты прогнозируют, что тенденция к высоким ценам на плоды сохранится до конца сезона.

Источник: AgroWeek.

