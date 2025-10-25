В течение следующей недели – с 27 октября по 2 ноября 2025 года – в Харьковской области будут проходить плановые отключения газа.

Специалисты Харьковского филиала "Газсети" предупредили, где с 27 октября по 2 ноября 2025 года в области будут временно отключать природный газ в домах, пишет Politeka.

В частности, сообщается, что в Киевском районе Харькова в связи с проведением работ по подготовке системы газоснабжения к осенне-зимнему периоду в понедельник, 27 октября 2025 года, временно без газа останутся жильцы всех домов по улице Интернатская, а также дома по адресу ул. Тараса Шевченко, 329.

Также 27 числа газоснабжение будет прекращено в поселке Эсхар Новопокровской общины Чугуевского района, сообщает Politeka.

Жителей села Старая Покровка специалисты "Газсети" настойчиво просят не использовать дома голубое топливо в понедельник примерно с 8:00 до 17:00, иначе возможны отключения.

Во вторник, 28 октября, с 9:00 до завершения работ без голубого топлива временно останутся жители города Берестин, проживающие по адресам ул. Украинская, 27, 150, 156, 156-А.

А в среду, 29 числа, графики отключения газа будут применяться в нескольких населенных пунктах Берестинской общины в Харьковской области. В частности, ограничения коснутся потребителей в селах Песчанка, возможно Берестовенька, Ивановское и поселок Покровское.

