Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області поєднує відновлення житла, соціальний догляд і підтримку людей, які опинилися в складних життєвих умовах.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується завдяки роботі благодійного фонду «Карітас Харків», який запустив проєкт «Житло для вразливих домогосподарств в Україні ІІІ», повідомляє Politeka.

Програма спрямована на підтримку мешканців, чиї оселі постраждали через воєнні дії. У межах ініціативи виконуються невеликі та середні ремонтні роботи, зокрема заміна пошкоджених елементів або часткове відновлення конструкцій. Допомога призначається тим родинам, у помешканнях яких зафіксовано незначні або середні руйнування — наприклад, поламані двері, вибиті вікна, тріщини в стінах чи пошкоджений дах, але житло придатне для проживання.

Передбачено два варіанти участі: отримання грошових коштів для самостійного ремонту або залучення підрядників, які проведуть необхідні відновлювальні роботи. Взяти участь можуть жителі Харкова й Ізюму, які належать до соціально вразливих груп — людей похилого віку, осіб з інвалідністю, важкохворих, самотніх батьків, багатодітних сімей, вагітних жінок або матерів із малюками до трьох років.

Для оформлення потрібно підготувати документи, що підтверджують особу, ідентифікаційний код, довідку про дохід, право власності та акт обстеження пошкодженого житла. Якщо якихось паперів бракує, соціальні працівники здійснюють перевірку на місці та фіксують стан будинку.

Окремо діє напрямок «Підвищення якості життя людей у Харкові шляхом надання послуг по догляду вдома». Він орієнтований на самотніх, хворих і переселених громадян, яким потрібна постійна турбота. Спеціалісти допомагають із побутовими справами, медичним наглядом і забезпеченням необхідними засобами — візками, милицями, ходунками чи протипролежневими матрацами.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області поєднує відновлення житла, соціальний догляд і підтримку людей, які опинилися в складних життєвих умовах, створюючи можливість для безпечного й гідного існування.

