Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области объединяет восстановление жилья, социальный уход и поддержку оказавшихся в сложных жизненных условиях людей.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области реализуется благодаря работе благотворительного фонда «Каритас Харьков», запустившему проект «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине ІІІ», сообщает Politeka.

Программа направлена ​​на поддержку жителей, чьи дома пострадали из-за военных действий. В рамках инициативы выполняются небольшие и средние ремонтные работы, в частности, замена поврежденных элементов или частичное восстановление конструкций. Помощь назначается тем семьям, в помещениях которых зафиксированы незначительные или средние разрушения — например, поломанная дверь, выбитые окна, трещины в стенах или поврежденная крыша, но жилье пригодно для проживания.

Предусмотрены два варианта участия: получение денежных средств для самостоятельного ремонта или привлечение подрядчиков, которые проведут необходимые восстановительные работы. Принять участие могут жители Харькова и Изюма, принадлежащие к социально уязвимым группам — старикам, лицам с инвалидностью, тяжелобольным, одиноким родителям, многодетным семьям, беременным женщинам или матерям с малышами до трех лет.

Для оформления нужно подготовить документы, подтверждающие личность, идентификационный код, справку о доходе, право собственности и акт обследования поврежденного жилья. Если каких-либо бумаг не хватает, социальные работники проверяют на месте и фиксируют состояние дома.

Отдельно действует направление «Повышение качества жизни людей в Харькове путем предоставления услуг по уходу на дому». Он нацелен на одиноких, нездоровых и переселенных людей, которым нужна неизменная забота. Специалисты помогают с бытовыми делами, контролем и обеспечением необходимыми средствами — тележками, костылями, ходунками или противопролежневыми матрацами.

Итак, гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области объединяет восстановление жилья, социальный уход и поддержку людей, оказавшихся в сложных жизненных условиях, создавая возможность безопасного и достойного существования.

