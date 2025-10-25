Подорожчання продуктів у Полтавській області змушує споживачів планувати покупки та враховувати зміни при формуванні сімейного бюджету.

Подорожчання продуктів у Полтавській області у жовтні 2025 року позначилося на цінах на основні молочні товари, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію щодо цієї ситуації надає портал Мінфін.

Кефір Селянський 2,5% об’ємом 950 мл нині продається в середньому за 65,70. У супермаркетах відмінності наступні: Auchan — 51,90, Megamarket — 69,40, Metro — 75,50, Novus — 65,99. У вересні середня ціна становила 60,97, тож за місяць продукт подорожчав на 3,35.

Масло Селянське 72,5% вагою 200 г у жовтні коштує близько 123,20. У різних магазинах пропозиції варіюються: Auchan — 113,90, Megamarket — 121,70, Metro — 134,00. У вересні середня вартість була 117,11, отже за місяць підвищилася на 5,48.

Молоко Простонаше 1% (900 мл) зараз продається за середньою ціною 55,17. Megamarket пропонує 57,30, Metro — 53,04. У вересні середнє значення складало 51,01, тому зростання за місяць склало 0,03.

За даними індексу споживчих цін, у період з 22 вересня до 22 жовтня 2025 року кефір коштував від 61,60 до 65,70, масло — від 118,02 до 123,20, молоко — від 49,82 до 55,17. Такі коливання демонструють стабільне підвищення вартості базових молочних продуктів. Подорожчання продуктів у Полтавській області змушує споживачів планувати покупки та враховувати зміни при формуванні сімейного бюджету.

Крім того, варто згадати про те, що в Полтавській області виник дефіцит продуктів. Зокрема, посуха призвела до нестачі олії. На полях соняхи не досягли нормального розвитку, а на деяких ділянках фермери взагалі не моли змоги нічого зібрати.

