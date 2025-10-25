Подорожание продуктов в Полтавской области заставляет потребителей планировать покупки и учитывать изменения при формировании семейного бюджета.

Подорожание продуктов в Полтавской области в октябре 2025 года сказалось на ценах на основные молочные товары, сообщает Politeka.

Актуальную информацию об этой ситуации предоставляет портал Минфин .

Кефир Крестьянский 2,5% объемом 950 мл сейчас продается в среднем за 65,70. В супермаркетах отличия следующие: Auchan – 51,90, Megamarket – 69,40, Metro – 75,50, Novus – 65,99. В сентябре средняя цена составила 60,97, так что за месяц продукт подорожал на 3,35.

Масло Крестьянское 72,5% весом 200 г в октябре стоит около 123,20. В разных магазинах предложения варьируются: Auchan – 113,90, Megamarket – 121,70, Metro – 134,00. В сентябре средняя стоимость была 117,11, так что за месяц повысилась на 5,48.

Молоко Простонаше 1% (900 мл) сейчас продается по средней цене 55,17. Megamarket предлагает 57,30, Metro - 53,04. В сентябре среднее значение составляло 51,01, поэтому рост за месяц составил 0,03.

По данным индекса потребительских цен, в период с 22 сентября по 22 октября 2025 года кефир стоил от 61,60 до 65,70, масло - от 118,02 до 123,20, молоко - от 49,82 до 55,17. Такие колебания показывают стабильное повышение стоимости базовых молочных продуктов. Удорожание продуктов в Полтавской области заставляет потребителей планировать покупки и учитывать изменения при формировании семейного бюджета.

Кроме того, следует упомянуть о том, что в Полтавской области возник дефицит продуктов. В частности, засуха привела к нехватке растительного масла. На полях подсолнухи не достигли нормального развития, а на некоторых участках фермеры вообще не могли ничего собрать.

