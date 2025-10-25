Початок опалювального сезону 2025 року у Миколаєві відбуватиметься з урахуванням погодних коливань і економії ресурсів.

Початок опалювального сезону 2025 року у Миколаєві цього року може розпочатися пізніше, ніж зазвичай, через особливості місцевого клімату та необхідність раціонального використання ресурсів, повідомляє Politeka.

Обласна військова адміністрація наголошує, що завдяки м’якій погоді на півдні України тепло у житлові будинки традиційно подається пізніше, ніж у північних регіонах. Мешканці очікують комфортної температури у квартирах із настанням холодних днів.

Голова обласної адміністрації Віталій Кім під час брифінгу 7 жовтня повідомив, що готовність регіону до опалювального сезону майже 100%. Водночас початок подачі тепла у 2025 році відбуватиметься поступово та залежатиме від погодних умов. Частина ОСББ і окремі споживачі ще не надали повний пакет документів для офіційного підтвердження готовності, тому процедури оформлення тривають.

Під час підготовки систем проводять перевірку трубопроводів і випробування тиску в мережах, щоб уникнути аварій, подібних до минулорічних. Завдяки перевіркам торік серйозних інцидентів вдалося уникнути. Водночас через зношеність обладнання ризики залишаються, тому тепло почнуть подавати тільки після трьох діб стабільної середньодобової температури нижче встановлених норм.

Отже, офіційний старт опалювального сезону у місті визначатиметься погодними умовами та готовністю всіх комунікацій. Мешканців закликають підготувати квартири завчасно, утеплити приміщення та перевірити внутрішні системи, щоб початок опалювального періоду пройшов безпечно та комфортно.

В Укренерго прогнозують, що опалення мають подати по всій Україні протягом 10 днів. Така інформація з’явилася у вівторок, 21 жовтня.

Це, зокрема, призведе до зниження споживання електроенергії, адже на тлі похолодання українці почали частіше й більше використовувати електрику.

