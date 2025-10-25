Начало отопительного сезона 2025 года в Николаеве пройдет с учетом погодных колебаний и экономии ресурсов.

Начало отопительного сезона 2025 года в Николаеве в этом году может начаться позже обычного из-за особенностей местного климата и необходимости рационального использования ресурсов, сообщает Politeka.

Областная военная администрация отмечает, что благодаря мягкой погоде на юге Украины тепло в жилые дома традиционно подается позже, чем в северных регионах. Жители ожидают комфортной температуры в квартирах с наступлением холодных дней.

Глава областной администрации Виталий Ким во время брифинга 7 октября сообщил, что готовность региона к отопительному сезону почти 100%. В то же время начало подачи тепла в 2025 году будет происходить постепенно и будет зависеть от погодных условий. Часть ОСМД и отдельные потребители еще не предоставили полный пакет документов для официального подтверждения готовности, поэтому процедуры оформления продолжаются.

При подготовке систем проводят проверку трубопроводов и испытание давления в сетях во избежание аварий, подобных прошлогодним. Благодаря проверкам в прошлом году серьезных инцидентов удалось избежать. В то же время из-за износа оборудования риски остаются, поэтому тепло начнут подавать только после трех суток стабильной среднесуточной температуры ниже установленных норм.

Официальный старт отопительного сезона в городе будет определяться погодными условиями и готовностью всех коммуникаций. Жителей призывают подготовить квартиры раньше времени, утеплить помещение и проверить внутренние системы, чтобы начало отопительного периода прошло безопасно и комфортно.

Начало отопительного сезона 2025 года в Николаеве пройдет с учетом погодных колебаний и экономии ресурсов, что позволит эффективно обеспечить население теплом и безопасностью.

В Укрэнерго прогнозируют, что отопление должны подать по всей Украине в течение 10 дней. Такая информация появилась во вторник, 21 октября.

Это в частности приведет к снижению потребления электроэнергии, ведь на фоне похолодания украинцы начали чаще и больше использовать электричество.

