Графік відключення світла в Запорізькій області з 28 по 29 жовтня складено з урахуванням планового технічного обслуговування.

Графік відключення світла в Запорізькій області з 28 по 29 жовтня буде введено через ремонт електрообладнання, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Запоріжжяобленерго.

Роботи проводитимуться у різних населених пунктах, що потребує попередження мешканців про тимчасові незручності та врахування цих змін у плануванні побутових справ.

28 жовтня з 09:00 до 17:00 електропостачання буде відсутнє у місті Запоріжжя на вулиці Дослідна станція, 6б. У селі Балабине роботи торкнуться великої кількості вулиць, серед яких Виноградна, Вишнева, Героїв Сталінграду, Депутатська, Залізнична, Запорізька, Матросова, Миру, Мічуріна, Мічурінська, Плавнева, Престижна, Садова, Українська, Щаслива, Ярова та провулок Тихий.

Планові відключення проводяться для перевірки, ремонту та заміни електрообладнання, що забезпечує безпечне та стабільне постачання енергії.

Того ж дня у селах Петропавлівка та Новослобідка буде відключено електропостачання на вулицях Ставкова, Центральна та Миру. В Мар’ївці роботи відбуватимуться на вулицях Щаслива та Пшенична, забезпечуючи перевірку мереж та належне функціонування обладнання.

29 жовтня планові відключення продовжаться у селах Придніпровське та Мар’ївка. З 09:00 до 17:00 електропостачання буде тимчасово відсутнє на вулицях Набережна, Пшенична, Українська та Миру. Роботи проводяться з метою ремонту обладнання, що гарантує безпеку мешканців та стабільність мережі.

Графік відключення світла в Запорізькій області з 28 по 29 жовтня складено з урахуванням планового технічного обслуговування. Енергетики радять мешканцям заздалегідь підготувати альтернативні джерела світла, зарядити мобільні пристрої та планувати справи відповідно до часу проведення робіт.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни