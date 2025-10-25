График отключения света в Запорожской области с 28 по 29 октября составлен с учетом планового технического обслуживания.

График отключения света в Запорожской области с 28 по 29 октября будет введен из-за ремонта электрооборудования, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Запорожьеоблэнерго .

Работы будут проводиться в разных населенных пунктах, что требует предупреждения жителей о временных неудобствах и учете этих изменений в планировании бытовых дел.

28 октября с 09:00 до 17:00 электроснабжение будет отсутствовать в городе Запорожье на улице Опытная станция, 6б. В селе Балабино работы затронут большое количество улиц, среди которых Виноградная, Вишневая, Героев Сталинграда, Депутатская, Железнодорожная, Запорожская, Матросова, Мира, Мичурина, Мичуринская, Плавневая, Престижная, Садовая, Украинская, Счастливая, Яровая и о.

Плановые отключения производятся для проверки, ремонта и замены электрооборудования, что обеспечивает безопасную и стабильную поставку энергии.

В тот же день в селах Петропавловка и Новослободка будут отключены электроснабжения на улицах Ставкова, Центральная и Мира. В Марьевке работы пройдут на улицах Счастливая и Пшеничная, обеспечивая проверку сетей и надлежащее функционирование оборудования.

29 октября плановые отключения продолжатся в селах Приднепровское и Марьевка. С 09:00 до 17:00 электроснабжение будет временно отсутствовать на улицах Набережной, Пшеничной, Украинской и Мира. Работы производятся с целью ремонта оборудования, обеспечивающего безопасность жильцов и стабильность сети.

График отключения света в Запорожской области с 28 по 29 октября составлен с учетом планового технического обслуживания. Энергетики советуют жителям заранее подготовить альтернативные источники света, зарядить мобильные устройства и планировать дела по времени проведения работ.

