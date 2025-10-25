Окрім можливих стабілізаційних і аварійних знеструмлень, ДТЕК запланував на 26-28 жовтня 2025 локальні графіки відключення світла в Київській області, повідомляє Politeka.
У неділю, 26 жовтня, в Київській області графіки відключення світла діятимуть із 9 до 19 години:
- Баришівка (вулиці Соборна, Калинова, Привокзальна, Центральна);
- Поділля (Бригадна, Левадна, Молодіжна, Покровська, Хуторська);
- Бзів (Бузкова, Сонячна);
- Морозівка (Свободи, Героїв Небесної Сотні, Дениса Поповича, Квіткова, Квітнева, Лесі Українки, Миру, Незалежності, Новоселів, Новотрояндна, Новошевченківська та ін.);
- Велика Димерка (Коцюбинського, Введенська, Броварська, Вербна, Чорновола, Зелена, Прорізна, Ситюкова, Ярослава Мудрого);
- Богданівка (Будівельна, Парникова, Хмельницього, Освітянська, провулок Лучовий) – у цьому селі такі ж знеструмлення повторяться 27 та 28 числа;
- Тарасівка (9 Січня, Космонавтів, Патона, Польова, Привокзальна, Садова, Франка та ін.);
- Підлісся (Весняна, Вишнева, Дружби, Козацька, Лісова, Миру, Райдужна, Тиха, Ясна, пров. Весняний).
У понеділок, 27 числа, знеструмлення відбуватимуться з 8:30 до 18:30 в місті Кагарлик (Європейська, Саксаганського, Ставкова, Квітки Цісик), селах Антонівка (Вишнева, Дружби, Шевченка, Київська), Рокитне (Волі, Космонавтів), пише Politeka.
Крім того, у понеділок на цілу добу з 00:00 до 23:59 без електроенергії залишаться мешканці таких населених пунктів:
- Воронівка (Бригадна, Дачна, Зарічна, Леглич, Лісова, Садова);
- Халча (9 Травня, Хмельницього, Березняки, Бригадна, Будівельників, Заріччя, Дружби, Липенка, Липнева, Лисогірська, Лісова, Лугова, Миру, Незалежності, Підгірна, Підлісна, Куща, Центральна та ін.);
- Демівщина (Берегова, Вишнева, Джерельна, Космонавтів, Лісова, Молодіжна, Центральна, Шевченка).
А за стабілізаційними графіками відключення світла в області стежте на офіційному сайті або в телеграм-боті ДТЕК.
