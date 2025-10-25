В Киевской области с 26 по 28 октября будут действовать локальные графики отключения света, из-за которых некоторые населенные пункты на целые сутки останутся без электроэнергии.

Кроме возможных стабилизационных и аварийных обесточений, ДТЭК запланировал на 26-28 октября 2025 года локальные графики отключения света в Киевской области, сообщает Politeka.

В воскресенье, 26 октября, в Киевской области графики отключения света будут действовать с 9 до 19 часов:

Барышевка (улицы Соборная, Калиновая, Привокзальная, Центральная);

Подолье (Бригадная, Левадная, Молодежная, Покровская, Хуторская);

Бзов (Сиреневая, Солнечная);

Морозовка (Свободы, Героев Небесной Сотни, Дениса Поповича, Цветковая, Апрельская, Леси Украинки, Мира, Независимости, Новоселов, Новотрояндная, Новошевченковская и др.);

Великая Дымерка (Коцюбинского, Введенская, Броварская, Вербная, Черновола, Зеленая, Прорезная, Ситюкова, Ярослава Мудрого);

Богдановка (Строительная, Парниковая, Хмельницкого, Просвещения, переулок Лучевой) – в этом селе такие же обесточения повторятся 27 и 28 числа ;

; Тарасовка (9 января, Космонавтов, Патона, Полевая, Привокзальная, Садовая, Франко и др.);

Подлесье (Весенняя, Вишневая, Дружбы, Казацкая, Лесная, Мира, Радужная, Тихая, Ясная, пер. Весенний).

В понедельник, 27 числа, обесточения будут проходить с 8:30 до 18:30 в городе Кагарлык (Европейская, Саксаганского, Ставковая, Квитки Цисык), селах Антоновка (Вишневая, Дружбы, Шевченко, Киевская), Ракитное (Воли, Космонавтов),

Кроме того, в понедельник на целые сутки с 00:00 до 23:59 без электроэнергии останутся жители таких населенных пунктов:

Вороновка (Бригадная, Дачная, Заречная, Леглич, Лесная, Садовая);

Халча (9 Мая, Хмельницкого, Березняки, Бригадная, Строителей, Заречье, Дружбы, Липенко, Июльская, Лысогорская, Лесная, Луговая, Мира, Независимости, Подгорная, Подлесная, Куща, Центральная и др.);

Демовщина (Береговая, Вишневая, Родниковая, Космонавтов, Лесная, Молодежная, Центральная, Шевченко).

А за информацией по стабилизационным графикам отключения света в области следите на официальном сайте или в телеграмм-боте ДТЭК.

