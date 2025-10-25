У Дніпрі обговорюють ймовірне підвищення тарифів на комунальні послуги, тож розповідаємо про це детальніше.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі стосуватиметься звичайних місцевих мешканців, повідомляє Politeka.

Проєкт рішення про підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі поки що на стадії розгляду, його ще не підписав мер. Проте він містить конкретні цифри, що стосуються опалювального сезону 2025–2026 років.

За даними опублікованого документа, підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі торкнеться теплової енергії, її транспортування та постачання. А також це стосується теплопостачання для споживачів, підключених до Придніпровської теплової електростанції.

Для населення розцінки на теплову енергію заплановані на рівні 1 362,37 гривні за 1 Гкал із ПДВ. Бюджетні установи сплачуватимуть 1 365,62, а інші категорії споживачів 1 363,69.

Окрім цього, у проєкті вказано вартість транспортування. Для населення це 204,12 грн за 1 Гкал, для бюджетних організацій - 206,66, а для інших - 205,15. Вартість постачання тепла буде однаковою для всіх категорій - 37,68.

Докемент передбачає, що встановлюватиме розцінки Акціонерне товариство "ДТЕК Дніпроенерго", яке обслуговує відокремлений підрозділ "Придніпровська ТЕС". Уточнюють, що документ ще не підписаний мером і остаточне рішення буде ухвалене після проходження всіх процедур.

В органах місцевого самоврядування зазначають, що вартість ЖКП формується з урахуванням витрат на виробництво, транспортування та постачання, а також регулюється законодавством.

