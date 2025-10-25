В Днепре обсуждают вероятное повышение тарифов на коммунальные услуги, так что рассказываем об этом подробнее.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре будет относиться к обычным местным жителям, сообщает Politeka.

Проект решения о повышении тарифов на коммунальные услуги в Днепре пока еще на стадии рассмотрения, его еще не подписал мэр. Однако он содержит конкретные цифры, относящиеся к отопительному сезону 2025-2026 годов.

По данным опубликованного документа, повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепре коснется тепловой энергии, ее транспортировки и поставок. А также это касается теплоснабжения для потребителей, подключенных к Приднепровской тепловой электростанции.

Для населения расценки на тепловую энергию запланированы на уровне 1362,37 гривны за 1 Гкал по НДС. Бюджетные учреждения будут платить 1365,62, а другие категории потребителей 1363,69.

Кроме этого, в проекте указана стоимость транспортировки. Для населения это 204,12 грн за 1 Гкал, для бюджетных организаций – 206,66, а для других – 205,15. Стоимость поставки тепла будет одинаковой для всех категорий – 37,68.

Докемент предусматривает, что будет устанавливать расценки Акционерное общество "ДТЭК Днепроэнерго", обслуживающее обособленное подразделение "Приднепровская ТЭС". Уточняется, что документ еще не подписан мэром и окончательное решение будет принято после прохождения всех процедур.

В органах местного самоуправления отмечают, что стоимость ЖКУ формируется с учетом затрат на производство, транспортировку и снабжение, а также регулируется законодательством.

