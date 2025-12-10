Напередодні зимових свят у Запоріжжі прогнозують помітне подорожчання продуктів харчування, тож розповідаємо про це біільше.

Більшість продуктів у Запоріжжі та по всій Україні до початку 2026 року подорожчає щонайменше на 5-10 відсотків, повідоммляє Politeka.

За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, пояснюється це сезонним фактором та традиційним підвищенням попиту на товари перед Різдвом та Новим роком.

Не менш важливий чинник, який впливає на подорожчання продуктів у Запоріжжі - додаткові витрати на роботу генераторів через тривалі відключення електроенергії, спричинені обстрілами енергетичної інфраструктури.

Фахівці радятьспоживачам купувати м’ясо, птицю та інше продовольство до свят заздалегідь, щоб уникнути високих цінників у передсвяткові дні.

Експерт каже, що поступове подорожчання продуктів у Запоріжжі почалося ще на початку грудня. Особливо це видно на прикладі м’яса, риби та деяких овочів. Найдоступнішими наразі залишаються овочі борщової групи.

Картопля на Критому ринку коштує 20-25 грн/кг, морква та буряк – 20, ріпчаста цибуля – 15, білоголова капуста – 15, пекінська капуста – 30. Ціни на більшість цих товарів значно нижчі, ніж торік, незважаючи на те, що цьогоріч у регіоні виростили лише 13,9 тис. тонн овочів борщового набору.

Проте окремі овочі та зелень мають вищі цінники. Парникові огірки та томати піднялися до 110-100 грн/кг відповідно. Болгарський перець коштує від 70-80 (вітчизняний) до 185-190 (імпортний).

М’ясо та яйця значно пішли вгору. Телятина коштує 290-320 грн/кг, свинина – 180-190 (лопатка) та 250-270 (вирізка), домашня курка – 160, качка та нутрія – 250, кролик – 300.

Риба також помітно піднялася: судак охолоджений – 200, стейк толстолоба – 250. Курячі яйця нині коштують 75-80 грн за десяток, що на 10 гривень більше, ніж торік, і на 30 більше, ніж два місяці тому.

