Синоптики розповіли про прогноз погоди на тиждень з 8 по 14 грудня у Запоріжжі.

Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 8 по 14 грудня у Запоріжжі та розкрили, чи підготували сюрпризи зимові дні, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 8 по 14 грудня у Запоріжжі. Розпочнеться все з холодної пори. У понеділок 8-ого числа: погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів. Максимальна температура повітря сягне +3°C.

У вівторок, 9.12: повітря прогріється до +3°C. З ранку до самого вечора у місті небо буде вкрите хмарами. Дождів не прогнозується.

Середа, 10.12: весь день буде хмарно. Без дождів. Температурні коливання — від +3 до +5°C.

Четвер, 11 числа: протягом усього дня небо вкриється хмарами. Без дождів. Впродовж дня температура триматиметься в межах +3…+5°C. Наші предки за цим днем передвіщали погоду на майбутнє літо: якщо сухо і холодно цього дня – на спекотне літо, а якщо день теплий – на холодне літо. Також звертали увагу на сніг: якщо він випав цієї ночі, то буде лежати, а якщо вдень – не затримається.

У п’ятницю, 12.12: сонце в цей день рідко з'являтиметься з-за хмар. Без опадів. Температура повітря триматиметься в межах +3…+5°C. У народі цей день називався Задуй поли або Засніжи доли, оскільки для цього дня характерні сильні морози й сніг.

Субота, 13.12: протягом усього дня триматиметься хмарна погода. Без опадів. Температура коливатиметься від +3 до +5°C.

У неділю 14.12: вранці та ввечері триматиметься похмура пора. Без опадів. Температурні показники — від +1 до +4°C. Отже, прогноз погоди на тиждень з 8 по 14 грудня у Запоріжжі обіцяє прохолодну пору.

