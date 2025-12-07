Синоптики рассказали о прогнозе погоды на неделю с 8 по 14 декабря в Запорожье.

Синоптики составили прогноз погоды на неделю с 8 по 14 декабря в Запорожье и раскрыли, подготовили ли сюрпризы зимние дни, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды на неделю с 8 по 14 декабря в Запорожье. Начнется все с холодного времени. В понедельник 8 числа: день будет ясным, только вечером на небе появятся облака. Без осадков. Максимальная температура воздуха составит +3°C.

Во вторник, 9.12: воздух прогреется до +3°C. С утра и до самого вечера в городе небо покроется облаками. Дождей не прогнозируется.

Среда, 10:12: весь день будет облачно. Без дождей. Температурные колебания от +3 до +5°C.

Четверг, 11 числа: в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Без дождей. В течение дня температура будет держаться в пределах +3…+5°C. Наши предки за этим днем ​​предвещали погоду на будущее лето: если в этот день жарко, то зима будет холодной. Также обращали внимание на снег: если он выпал этой ночью, то будет лежать, а если днем ​​не задержится.

В пятницу, 12.12: солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Без осадков. Температура воздуха будет держаться в пределах +3…+5°C. Наши предки заметили, если в этот день погода хорошая, то будет идти дождь.

Суббота, 13.12: облачность продержится в городе весь день. Без осадков. Температура будет колебаться от +3 до +5°C.

В воскресенье 14.12: утром и вечером будет держаться пасмурная пора. Без осадков. Температурные показатели от +1 до +4°C. Следовательно, прогноз погоды на неделю с 8 по 14 декабря в Запорожье обещает прохладное время.

