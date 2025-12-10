В преддверии зимних праздников в Запорожье прогнозируют заметное подорожание продуктов питания, поэтому рассказываем об этом больше.

Большинство продуктов в Запорожье и по всей Украине к началу 2026 года подорожает по меньшей мере на 5-10 процентов, сообщает Politeka.

По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, это объясняется сезонным фактором и традиционным повышением спроса на товары перед Рождеством и Новым годом.

Не менее важный фактор, влияющий на подорожание продуктов в Запорожье, - дополнительные затраты на работу генераторов из-за длительных отключений электроэнергии, вызванных обстрелами энергетической инфраструктуры.

Специалисты советуют потребителям покупать мясо, птицу и другую продовольствие к праздникам заранее, чтобы избежать высоких ценников в предпраздничные дни.

Эксперт говорит, что постепенное подорожание продуктов в Запорожье началось еще в начале декабря. Особенно это видно на примере мяса, рыбы и некоторых овощей. Самыми доступными остаются овощи борщевой группы.

Картофель на Критом рынке стоит 20-25 грн/кг, морковь и свекла – 20, репчатый лук – 15, белокочанная капуста – 15, пекинская капуста – 30. Цены на большинство этих товаров значительно ниже, чем в прошлом году, несмотря на то, что в этом году в регионе выросли 3 тыс. тонн. набор.

Однако отдельные овощи и зелень имеют более высокие ценники. Парниковые огурцы и томаты поднялись до 110–100 грн/кг соответственно. Болгарский перец стоит от 70–80 (отечественный) до 185–190 (импортный).

Мясо и яйца пошли вверх. Телятина стоит 290-320 грн/кг, свинина – 180-190 (лопатка) и 250-270 (вырезка), домашняя курица – 160, утка и нутрия – 250, кролик – 300.

Рыба также заметно поднялась: судак охлажден – 200, стейк толстолоба – 250. Куриные яйца сейчас стоят 75-80 грн за десяток, что на 10 гривен больше, чем в прошлом году, и на 30 больше, чем два месяца назад.

