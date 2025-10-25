Мешканці Києва з 1 листопада зможуть розраховувати на грошову допомогу, тому розповідаємо, хто може на неї претендувати.

Грошова допомога у Києві з 1 листопада передбачає виплати для вразливих категорій населення та тих, хто постраждав через війну, повідомляє Politeka.

Рішення про підтримку ухвалене урядом за ініціативи Міністерства соціальної політики і має на меті допомогти українцям підготуватися до зими.

За умовами програми, яку реалізують Міністерство соціальної політики, Міністерство цифрової трансформації та Програма розвитку ООН за підтримки міжнародних донорів, отримати виплати можуть певні категорії:

внутрішньо переміщені особи, пенсіонери, багатодітні родини, люди з інвалідністю, мешканці прифронтових та деокупованих територій, а також ті, хто втратив житло.

Першочергово кошти отримують малозабезпечені сім’ї, самотні літні люди, жінки, які виховують дітей без підтримки, та родини з дітьми з інвалідністю.

Виплати передбачені переважно на три місяці, іноді термін може бути продовжений до шести місяців. Гроші надаються на банківські рахунки або через відділення Укрпошти.

Грошова допомога у Києві з 1 листопада буде доступна для реєстрації через офіційні сайти благодійних організацій, а також через онлайн-форму чи офлайн-заявки. Важливо пам’ятати, що жодна організація не просить паролі або коди від банківських карток.

Програми грошової допомоги у Києві з 1 листопада продовжать реалізовувати ЮНІСЕФ, УВКБ ООН, Всесвітня продовольча програма ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста, Товариство Червоного Хреста України, Red Rose CDS Limited, благодійна організація Людина в біді, Норвезька рада у справах біженців, ACTED, Handicap International та Карітас Україна.

