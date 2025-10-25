Жители Киева с 1 ноября смогут рассчитывать на денежную помощь, потому рассказываем, кто может на нее претендовать.

Денежная помощь в Киеве с 1 ноября предусматривает выплаты для уязвимых категорий населения и пострадавших в результате войны, сообщает Politeka.

Решение о поддержке принято правительством по инициативе Министерства социальной политики и призвано помочь украинцам подготовиться к зиме.

По условиям программы, реализуемой Министерством социальной политики, Министерством цифровой трансформации и Программой развития ООН при поддержке международных доноров, получить выплаты могут определенные категории:

внутренне перемещенные лица, пенсионеры, многодетные семьи, люди с инвалидностью, жители прифронтовых и деоккупированных территорий, а также потерявшие жилье.

В первую очередь средства получают малообеспеченные семьи, одинокие пожилые люди, женщины, воспитывающие детей без поддержки, и семьи с детьми с инвалидностью.

Выплаты предусмотрены преимущественно на три месяца, иногда срок может быть продлен до шести месяцев. Деньги предоставляются на банковские счета или через отделения Укрпочты.

Денежная помощь в Киеве с 1 ноября будет доступна для регистрации через официальные сайты благотворительных организаций, а также через онлайн-форму или оффлайн-заявку. Важно помнить, что ни одна организация не требует пароля или кода от банковских карт.

Программы денежной помощи в Киеве с 1 ноября продолжат реализовывать ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, Всемирная продовольственная программа ООН, Международный комитет Красного Креста, Общество Красного Креста Украины, Red Rose CDS Limited, благотворительная организация Человек в беде, Норвежский совет по делам беженцев, ACTED, Handicap International и Каритас Украина.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Киевской области: на что больше всего переписали ценники.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: куда обращаться за поддержкой.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области: какие условия нужно выполнить, чтобы получить выплаты.