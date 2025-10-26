Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области помогает уязвимым семьям почувствовать спокойствие и безопасность, поэтому рассказываем, как искать дом в новой общине.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предусматривает как временные социальные квартиры, так и возможность поселения в частные или коммунальные помещения, сообщает Politeka.

В Министерстве развития общин и территорий Украины объясняют , что бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области доступно через несколько каналов.

Сюда входят отдельные физические лица, частные учреждения, коммунальные и государственные учреждения. Для тех, кто решил переехать и нуждается в крыше над головой, созданы специальные онлайн-сервисы, где можно узнать количество свободных мест, контакты и условия проживания.

Чтобы найти крышу над головой от физических лиц, переселенцам следует воспользоваться ресурсом "Прихисток". Следует зайти на сайт, выбрать соответствующий регион, указать количество лиц и состав семьи, просмотреть доступные предложения и связаться с владельцами.

Волонтерский сервис "Допомагай" работает по схожему принципу и тоже помогает быстро найти временное убежище.

Что касается местных властей, то областные военные администрации и органы самоуправления обеспечивают внутренне перемещенные лица социальным жилищем в местах компактного поселения.

Те, кто хочет поселиться в таких МКП, должны заранее сообщить ответственным лицам во время эвакуации, гуманитарный штаб по прибытии или обратиться в местные органы через горячие линии.

Таким образом, бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области становится доступным для тех, кто в этом нуждается больше всего.

Еще один важный аспект поддержки переселенцев – денежная помощь и компенсация. Украинцы могут обращаться в территориальные управления социальной защиты населения по фактическому месту пребывания. Там предоставят все необходимые инструкции.

