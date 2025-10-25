У Кіровоградській області введуть графік відключення світла з 27 по 28 жовтня, що вплине на плани місцевих мешканців.

Графік відключення світла з 27 по 28 жовтня в Кіровоградській області охоплює кілька населених пунктів, повідомляє Politeka.

На офіційному сайті "Кіровоградобленерго" вказано, що графік відключення світла з 27 по 28 жовтня в Кіровоградській області передбачає проведення розчистки трас та планових ремонтних робіт.

У Долинській 27.10 з 08:00 до 17:00 електропостачання тимчасово припинять через необхідність розчистки ліній. Без електрики на цей час залишаться мешканці кількох вулиць.

До списку входять такі адреси: Братів Клепачів пров., 5, 16, 22, 24, Євгена Коновальця пров., 2, 5, 6, Івана Яковенка, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13–28, 28а, 29–31, 33–38, 40–46, 47а, 48, 50–57, 60–65, 65а, 66, 66а, 67–71, 71а, 72–73, 73а, 74–78, 78а, 79–82, 82а, 83, 85–89, 89а, 89б, 90–92, 94–104, 106.

Також знеструмлення торкнеться Костя Гордієнка пров., 16а, 18, 18б, 26а, 29, 31а, Ольгерда Бочковського, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56, 56а, 58, 58а, 62, 64, 66, 66а.

Сергія Завірюхи, 3–8, 8а, 9–11, 14, 14а, 16–26, 26б, 27–29, 29а, 30–32, 34–37, 37а, 38–57, 57а, 58–61, 61а, 62–64, 64а, 65–70, 70а, 71–74, 76–81, 81а, 82, 82а, 83–85, 85а, 86–92, 92а, 93–97, Сонячна, 2, 4, 6, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, Транспортний пров., 47, 51, 53, 70, Центральна, 166–204, Чкалова, 1–98.

Наступного дня, 28.10, графік відключення світла з 27 по 28 жовтня в Кіровоградській області передбачає проведення планових ремонтних робіт у Ганнівці. Електропостачання буде відсутнє з 09:00 до 18:00.

Зокрема, знеструмлення торкнуться таких адрес: Весела, 1–50, Гоголя, 1–147, П’ятихатський пров., 1–25, Польовий пров., 1–32, Садова, 1–37, Степовий пров., 3–15, Шкапенка, 1–76.

