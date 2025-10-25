В Кировоградской области будет введен график отключения света с 27 по 28 октября, что повлияет на планы местных жителей.

График отключения света с 27 по 28 октября в Кировоградской области охватывает несколько населённых пунктов, сообщает Politeka.

На официальном сайте Кировоградоблэнерго указано, что график отключения света с 27 по 28 октября в Кировоградской области предусматривает проведение расчистки трасс и плановых ремонтных работ.

В Долинской 27.10 с 08:00 до 17:00 электроснабжение временно прекратят из-за необходимости расчистки линий. Без электричества в это время останутся жители нескольких улиц.

В список входят следующие адреса: Братів Клепачів пров., 5, 16, 22, 24, Євгена Коновальця пров., 2, 5, 6, Івана Яковенка, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13–28, 28а, 29–31, 33–38, 40–46, 47а, 48, 50–57, 60–65, 65а, 66, 66а, 67–71, 71а, 72–73, 73а, 74–78, 78а, 79–82, 82а, 83, 85–89, 89а, 89б, 90–92, 94–104, 106.

Также обесточивание коснется Костя Гордієнка пров., 16а, 18, 18б, 26а, 29, 31а, Ольгерда Бочковського, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 34, 34а, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56, 56а, 58, 58а, 62, 64, 66, 66а.

Сергія Завірюхи, 3–8, 8а, 9–11, 14, 14а, 16–26, 26б, 27–29, 29а, 30–32, 34–37, 37а, 38–57, 57а, 58–61, 61а, 62–64, 64а, 65–70, 70а, 71–74, 76–81, 81а, 82, 82а, 83–85, 85а, 86–92, 92а, 93–97, Сонячна, 2, 4, 6, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, Транспортний пров., 47, 51, 53, 70, Центральна, 166–204, Чкалова, 1–98.

На следующий день, 28:10, график отключения света с 27 по 28 октября в Кировоградской области предусматривает проведение плановых ремонтных работ в Ганновке. Электроснабжение будет отсутствовать с 09:00 до 18:00.

В частности, обесточивание затронут такие адреса: Весела, 1–50, Гоголя, 1–147, П’ятихатський пров., 1–25, Польовий пров., 1–32, Садова, 1–37, Степовий пров., 3–15, Шкапенка, 1–76.

