Стало відомо, як зареєструватися на отримання безкоштовних продуктів для ВПО у Львівській області.

Безкоштовні продукти для ВПО у Львівській області можуть отримати переселенці, що відповідають визначеним критеріям, повідомляє Politeka.net.

Про це оголосила ГО «Простір майбутнього України» в своєму Телеграм-каналі.

У жовтні 2025 року триває програма підтримки для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які через війну були змушені залишити свої домівки в прифронтових і тимчасово окупованих регіонах України. В межах ініціативи таким родинам надаватимуть безкоштовні продукти для ВПО у Львівській області.

Допомогу можуть отримати ті сім’ї, які зареєстровані у Львові та відповідають визначеним категоріям:

Сім’ї, які вперше отримали статус внутрішньо переміщених осіб після 01.06.2025 року і були внесені до бази отримувачів не раніше 01.08.2025 року. Ця категорія охоплює людей, які нещодавно переїхали до Львова, втекли від бойових дій або окупації, та ще не отримували гуманітарної підтримки від інших організацій.

Багатодітні родини, які не отримують продуктові набори на постійній основі від інших благодійних фондів, організацій чи церков. Для таких сімей допомога стане важливою підтримкою у забезпеченні дітей базовими харчовими продуктами.

Як зареєструватися на отримання безкоштовних продуктів для ВПО у Львівській області

Реєстрація на отримання продуктової допомоги здійснюється особисто за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 106 (ТЦ Львів).

При собі необхідно мати оригінали документів, що підтверджують особу та статус ВПО, а також документи, які підтверджують склад сім’ї. Працівники центру проводять перевірку даних і формують списки отримувачів відповідно до встановлених критеріїв.

