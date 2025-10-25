Стало известно, как зарегистрироваться на получение бесплатных продуктов для ВПЛ во Львовской области.

Бесплатные продукты для ВПЛ во Львовской области могут получить переселенцы, отвечающие определенным критериям, сообщает Politeka.net.

Об этом объявила ОО «Пространство будущего Украины» в своем телеграмм-канале.

В октябре 2025 года продолжается программа поддержки для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые из-за войны войны были вынуждены покинуть свои дома в прифронтовых и временно оккупированных регионах Украины. В рамках инициативы таким семьям будут предоставлять бесплатные продукты для ВПЛ во Львовской области.

Помощь могут получить те семьи, которые зарегистрированы во Львове и отвечают определенным категориям:

Семейства, впервые получившие статус внутренне перемещенных лиц после 01.06.2025 года и внесенные в базу получателей не ранее 01.08.2025 года. Эта категория охватывает людей, которые недавно переехали во Львов, сбежали от боевых действий или оккупации, и еще не получали гуманитарную поддержку от других организаций.

Многодетные, не получающие продуктовые наборы на постоянной основе от других благотворительных фондов, организаций или церквей. Для таких семей помощь станет важной поддержкой обеспечения детей базовыми пищевыми продуктами.

Как зарегистрироваться на получение бесплатных продуктов для ВПЛ во Львовской области

Регистрация на получение продуктовой помощи осуществляется по адресу: г. Львов, ул. Княгини Ольги, 106 (ТЦ Львов).

При себе необходимо иметь оригиналы документов, подтверждающих личность и статус ВПЛ, а также документы, подтверждающие состав семьи. Сотрудники центра проводят проверку данных и формируют списки получателей в соответствии с установленными критериями.

