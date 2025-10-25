Саме гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах включає комплекс заходів, що охоплює проживання, соціальний супровід і підтримку найвразливіших верств населення.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах реалізується через створення спеціального модульного містечка, яке тимчасово прийматиме мешканців громади, котрі залишилися без житла, повідомляє Politeka.

За інформацією міського департаменту соціального захисту, ця ініціатива спрямована на підтримку внутрішньо переміщених громадян і тих, чиї будинки були зруйновані під час бойових дій або надзвичайних ситуацій. Особливий акцент зроблено на забезпеченні умов для людей похилого віку, яким потрібна стабільність, турбота та щоденний догляд. Саме гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах включає комплекс заходів, що охоплює проживання, соціальний супровід і підтримку найвразливіших верств населення.

Організацією процесу займається Департамент соціального захисту населення міської ради. Його працівники формують списки претендентів, здійснюють прийом заяв, проводять консультації та перевіряють документи. Для подання заявки необхідно заповнити встановлену форму й подати пакет документів, що підтверджують особу та статус заявника.

Прийом здійснюється у громадській приймальні за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 35, робоче місце №15. Під час звернення спеціалісти консультують заявників, уточнюють умови оформлення, допомагають із заповненням анкети та роз’яснюють подальший порядок дій. Для реєстрації потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код і довідку внутрішньо переміщеної особи. Якщо звертається родина, у заяві зазначають усіх членів, для яких необхідне тимчасове житло.

