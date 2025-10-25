Именно гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах включает в себя комплекс мероприятий, охватывающих проживание, социальное сопровождение и поддержку самых уязвимых слоев населения.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах реализуется через создание специального модульного городка, который будет временно принимать жителей общины, оставшихся без жилья, сообщает Politeka.

По информации городского департамента социальной защиты, эта инициатива направлена ​​на поддержку внутренне перемещенных граждан и тех, чьи дома были разрушены в ходе боевых действий или чрезвычайных ситуаций. Особый акцент сделан на обеспечении условий для пожилых людей, которым нужна стабильность, забота и ежедневный уход. Именно гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах включает в себя комплекс мероприятий, охватывающих проживание, социальное сопровождение и поддержку самых уязвимых слоев населения.

Организацией процесса занимается Департамент социальной защиты населения городского совета. Его работники формируют списки соискателей, осуществляют прием заявлений, проводят консультации и проверяют документы. Для подачи заявки необходимо заполнить установленную форму и представить пакет документов, подтверждающих личность и статус заявителя.

Прием осуществляется в общественной приемной по адресу: г. Сумы, ул. Харьковская, 35, рабочее место №15. При обращении специалисты консультируют заявителей, уточняют условия оформления, помогают с заполнением анкеты и разъясняют дальнейший порядок действий. Для регистрации необходимо иметь паспорт, идентификационный код и справку внутри перемещенного лица. Если семья обращается, в заявлении указывают всех членов, для которых необходимо временное жилье.

