Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах реализуется через создание специального модульного городка, который будет временно принимать жителей общины, оставшихся без жилья, сообщает Politeka.
По информации городского департамента социальной защиты, эта инициатива направлена на поддержку внутренне перемещенных граждан и тех, чьи дома были разрушены в ходе боевых действий или чрезвычайных ситуаций. Особый акцент сделан на обеспечении условий для пожилых людей, которым нужна стабильность, забота и ежедневный уход. Именно гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумах включает в себя комплекс мероприятий, охватывающих проживание, социальное сопровождение и поддержку самых уязвимых слоев населения.
Организацией процесса занимается Департамент социальной защиты населения городского совета. Его работники формируют списки соискателей, осуществляют прием заявлений, проводят консультации и проверяют документы. Для подачи заявки необходимо заполнить установленную форму и представить пакет документов, подтверждающих личность и статус заявителя.
Прием осуществляется в общественной приемной по адресу: г. Сумы, ул. Харьковская, 35, рабочее место №15. При обращении специалисты консультируют заявителей, уточняют условия оформления, помогают с заполнением анкеты и разъясняют дальнейший порядок действий. Для регистрации необходимо иметь паспорт, идентификационный код и справку внутри перемещенного лица. Если семья обращается, в заявлении указывают всех членов, для которых необходимо временное жилье.
