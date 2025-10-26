Через ремонтні роботи можливе виникнення тимчасових заторів та вводиться обмеження руху транспорту в Дніпрі.

Обмеження руху транспорту в Дніпрі вводиться лиге на окремому відрізку, проте водіям потрібно знати, де саме будуть діяти незручності, пише Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

У Дніпрі планується тимчасове обмеження руху транспорту через ремонт залізничного переїзду на Самарському узвозі, розташованого на 201-му кілометрі станції «Нижньодніпровськ–Вузол». Роботи заплановані на 11 листопада 2025 року і триватимуть з 8:00 до 18:00, йдеться в проєкті розпорядження міського голови Бориса Філатова.

Залізничний переїзд на Самарському узвозі є стратегічно важливою ділянкою для мешканців міста та водіїв.

Він забезпечує сполучення між житловими районами Дніпра, набережною та центральною частиною міста. Через ремонтні роботи можливе виникнення тимчасових заторів, зміни маршрутів громадського та приватного транспорту, а також додаткові затримки під час пересування по цій ділянці.

Для забезпечення безпеки під час проведення робіт на місці встановлять спеціальні захисні огорожі з сигнальним освітленням та дорожні знаки, які попереджатимуть водіїв про зміни в організації проїзду. Окрім цього, будуть передбачені умови для безпечного пересування пішоходів, щоб мінімізувати ризики та незручності для громадян.

Після завершення ремонтних робіт огорожі та тимчасові знаки будуть демонтовані, а територія повернеться до звичайного стану та буде упорядкована.

На даний момент документ ще не підписаний, тому обмеження руху набудуть чинності тільки після офіційного затвердження розпорядження міським головою. Мешканців та водіїв просять враховувати ці зміни при плануванні маршрутів та за можливості користуватися альтернативними шляхами руху у цей період.

