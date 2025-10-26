Ограничение движения транспорта в Днепре вводится лиге на отдельном отрезке, однако водителям нужно знать, где будут действовать неудобства, пишет Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

В Днепре планируется временное ограничение движения транспорта из-за ремонта железнодорожного переезда на Самарском спуске, расположенного на 201-м километре станции «Нижнеднепровск-Узел». Работы запланированы на 11 ноября 2025 года и продлятся с 8:00 до 18:00, говорится в проекте распоряжения городского головы Бориса Филатова.

Железнодорожный переезд на Самарском спуске является стратегически важным участком жителей города и водителей.

Он обеспечивает соединение между жилыми районами Днепра, набережной и центральной частью города. Из-за ремонтных работ возможно возникновение временных пробок, изменения маршрутов общественного и частного транспорта, а также дополнительные задержки при передвижении по этому участку.

Для обеспечения безопасности во время проведения работ на месте установят специальные ограждения с сигнальным освещением и дорожные знаки, которые будут предупреждать водителей об изменениях в организации проезда. Кроме того, будут предусмотрены условия для безопасного передвижения пешеходов, чтобы минимизировать риски и неудобства для граждан.

После завершения ремонтных работ ограждения и временные знаки будут демонтированы, а территория вернется в обычное состояние и будет благоустроена.

В настоящее время документ еще не подписан, поэтому ограничения движения вступят в силу только после официального утверждения распоряжения городским головой. Жителей и водителей просят учитывать эти изменения при планировании маршрутов и по возможности использовать альтернативные пути движения в этот период.

Источник: dnepr.info.

