Жителям Харькова следует учесть временные неудобства, связанные с графиком отключения воды на неделю с 27 октября по 2 ноября.

График отключения воды на неделю с 27 октября по 2 ноября в Харькове охватывает несколько районов, где запланированы реконструкции электрощитовых на ЦТП и работы на внутридомовых сетях, сообщает Politeka.

По информации коммунальных служб, график отключения воды на неделю с 27 октября по 2 ноября в Харькове связан с техническим обслуживанием систем горячего водоснабжения.

Плановые ограничения с 23.10.25 09:01 до 30.10.25 20:01 коснутся следующих адресов: просп. Победы 61-Б, 65-А, Архитекторов 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, просп. Людвига Свободы 58, 60.

Еще один комплекс плановых работ запланирован на проспекте Победы, дома 48, 48-А, 50-А та на Ахсарова, 1-В, 1-А, 1, 1-Б, 3-В, 3-Г, 3-Б. Эти ремонтные мероприятия начались 22:10 в 09:35 и завершатся 29:10 в 20:00.

Кроме того, на источниках теплоснабжения горячей воды будет проводиться реконструкция электрощитовой на ЦТП для домов на таких улицах:

Ахсарова 13, 15, 15-А, 17, 19, Людвига Свободы 32, 34, 36, 36-А, 40-А, 40-Б, 40, 42-А, 42, 46-Б, 46, 46-А, 46-В, 48-А, 48. Ремонтные мероприятия здесь стартовали 20:10 в 18:00 и продлятся до 27:10 20:00.

Кроме того, аварийные работы на внутриквартирных сетях горячего водоснабжения производятся в связи с переложением трубопроводов.

Неудобства коснутся жителей проспекта Академика Курчатова 21, улицы Гацева 1 и Академика Вальтера 5, 7, 19-А. Работы здесь начались 17:10 в 18:00, а планируют завершить их 27:10 в 17:00.

Специалисты говорят, что график отключения на неделю с 27 октября по 2 ноября в Харькове охватывает несколько важных жилых массивов, поэтому местным стоит спланировать свой быт.

