Графік відключення газу на тиждень з 27 жовтня до 2 листопада у Дніпропетровській області охоплює Слобожанську, Першотравневську та Широківську громади, повідомляє Politeka.
Графік відключення газу на тиждень з 27 жовтня до 2 листопада у Дніпропетровській області передбачає низку технічних заходів, через які тимчасово припинять розподіл блакитного палива.
Місцева філія «Газмережі» повідомляє, що у Слобожанській територіальній громаді газопостачання буде призупинене для 6 осіль приватного сектору.
Роботи триватимуть із 08:00 28.10 до 16:30 29.10 2025 року. Місцевих жителів просять завчасно перекрити запірні пристрої перед газовими приладами та лічильниками.
У Першотравневській ТГ припинення постачання торкнеться 202 приватних домогосподарства та один комунально-побутовий об’єкт. Роботи планують проводити щодня протягом 5 днів:
27.10 з 08:00 до 16:45,
28.10 з 08:00 до 16:45,
29.10 з 08:00 до 16:45,
30.10 з 08:00 до 16:45,
31.10 з 08:00 до 15:30.
Представники філії нагадують, що перед початком цих заходів усі мешканці мають перекрити газові крани у своїх домівках, аби уникнути аварійних ситуацій.
Окрім цього, у Широківській ТГ обмеження торкнеться 4 споживачів приватного сектору. Роботи триватимуть 28.10 і 29.10 з 09:00 до 16:00.
Графік відключення газу на тиждень з 27 жовтня до 2 листопада у Дніпропетровській області є частиною планових заходів, що проводяться поетапно в різних громадах для технічного обслуговування мереж.
У компанії зазначають, що подібні роботи необхідні для стабільної та безпечної експлуатації системи.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 в Дніпропетровській області: коли він буде.
Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на опалення у Дніпрі: оголошено актуальні ціни.
Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: які умови треба виконати для отримання нової виплати.