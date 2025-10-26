Жителі Дніпропетровської області мають бути готові до введення графіка відключення газу на тиждень з 27 жовтня до 2 листопада.

Графік відключення газу на тиждень з 27 жовтня до 2 листопада у Дніпропетровській області охоплює Слобожанську, Першотравневську та Широківську громади, повідомляє Politeka.



Графік відключення газу на тиждень з 27 жовтня до 2 листопада у Дніпропетровській області передбачає низку технічних заходів, через які тимчасово припинять розподіл блакитного палива.

Місцева філія «Газмережі» повідомляє, що у Слобожанській територіальній громаді газопостачання буде призупинене для 6 осіль приватного сектору.

Роботи триватимуть із 08:00 28.10 до 16:30 29.10 2025 року. Місцевих жителів просять завчасно перекрити запірні пристрої перед газовими приладами та лічильниками.

У Першотравневській ТГ припинення постачання торкнеться 202 приватних домогосподарства та один комунально-побутовий об’єкт. Роботи планують проводити щодня протягом 5 днів:

27.10 з 08:00 до 16:45,

28.10 з 08:00 до 16:45,

29.10 з 08:00 до 16:45,

30.10 з 08:00 до 16:45,

31.10 з 08:00 до 15:30.

Представники філії нагадують, що перед початком цих заходів усі мешканці мають перекрити газові крани у своїх домівках, аби уникнути аварійних ситуацій.

Окрім цього, у Широківській ТГ обмеження торкнеться 4 споживачів приватного сектору. Роботи триватимуть 28.10 і 29.10 з 09:00 до 16:00.

Графік відключення газу на тиждень з 27 жовтня до 2 листопада у Дніпропетровській області є частиною планових заходів, що проводяться поетапно в різних громадах для технічного обслуговування мереж.

У компанії зазначають, що подібні роботи необхідні для стабільної та безпечної експлуатації системи.

