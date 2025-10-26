Жители Днепропетровской области должны быть готовы к введению графика отключения газа на неделю с 27 октября по 2 ноября.

График отключения газа на неделю с 27 октября по 2 ноября в Днепропетровской области охватывает Слобожанскую, Первомайскую и Широковскую общины, сообщает Politeka.



График отключения газа на неделю с 27 октября по 2 ноября в Днепропетровской области предусматривает ряд технических мероприятий, по которым временно прекратят распределение голубого топлива.

Местный филиал «Газсети» сообщает , что в Слобожанской территориальной общине газоснабжение будет приостановлено для 6 домов частного сектора.

Работы продлятся с 08:00 28.10 до 16:30 29.10 2025 года. Местных жителей просят раньше времени перекрыть запорные устройства перед газовыми приборами и счетчиками.

В Первомайской ТГ прекращение поставок коснется 202 частных домохозяйств и одного коммунально-бытового объекта. Работы планируют проводить ежедневно в течение 5 дней:

27.10 з 08:00 до 16:45,

28.10 з 08:00 до 16:45,

29.10 з 08:00 до 16:45,

30.10 з 08:00 до 16:45,

31.10 з 08:00 до 15:30.

Представители филиала напоминают, что перед началом этих мероприятий все жители должны перекрыть газовые краны в своих домах во избежание аварийных ситуаций.

Кроме этого, в Широковской ТГ ограничение коснется 4 потребителей частного сектора. Работы продлятся 28.10 и 29.10 с 09:00 до 16:00.

График отключения газа на неделю с 27 октября по 2 ноября в Днепропетровской области является частью плановых мероприятий, проводимых поэтапно в разных общинах для технического обслуживания сетей.

В компании отмечают, что подобные роботы необходимы для стабильной и безопасной эксплуатации системы.

