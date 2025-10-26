Місцевим жителям повідомили про подорожчання проїзду у Львівській області, що стало неприємною новиною для багатьох.

Подорожчання проїзду у Львівській області торкнеться готівкової оплати в міському транспорті, повідомляє Politeka.

Як проінформували у пресслужбі Дрогобицької міської ради, вартість однієї поїздки при розрахунку готівкою в громадському транспорті Дрогобича становитиме 20 гривень. Проте, для власників «Карти дрогобичанина» ціна залишиться незмінною.

Подорожчання проїзду у Львівській області передбачає новий порядок розрахунків у громадському транспорті міста. Як повідомили у пресслужбі міської ради, зміни стосуватимуться виключно пасажирів, які сплачують за поїздку готівкою.

Вартість підвищується з 15 до 20 гривень. Для власників «Карти мешканця Дрогобицької ТГ» тариф залишиться незмінним і становитиме 15 грн.

Пасажири, які користуються банківськими картками, платитимуть 18 гривень. Такий підхід має стимулювати мешканців обирати безготівкову оплату, що допоможе контролювати пасажиропотік.

Представники міської ради зазначили, що безготівкові розрахунки дозволяють проводити точний облік пасажирів і визначати реальне навантаження на кожному маршруті.

Це дає змогу аналізувати кількість пільгових категорій і правильно розподіляти ресурси транспорту. Влада переконана, що такий формат оплати зробить систему перевезень прозорішою та ефективнішою.

Окрім питання подорожчання проїзду у Львівській області, під час засідання виконкому розглянули зміни у списку пільгових категорій, які можуть не купувати квитки.

Відповідно до оновленого рішення, правом на безоплатні поїздки користуються учасники бойових дій, бійці-добровольці, люди з інвалідністю внаслідок війни, а також ті, хто супроводжує таких осіб. Повний список пільговиків можна знайти на сайті міськради.

