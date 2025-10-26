Местным жителям сообщили о подорожании проезда во Львовской области, что стало неприятной новостью для многих.

Подорожание проезда во Львовской области коснется наличной оплаты в городском транспорте, сообщает Politeka.

Как проинформировали в пресс-службе Дрогобычского городского совета, стоимость одной поездки при наличном расчете в общественном транспорте Дрогобыча будет составлять 20 гривен. Однако для владельцев «Карты дрогобычанина» цена останется неизменной.

Подорожание проезда во Львовской области предусматривает новый порядок расчетов общественного транспорта города. Как сообщили в пресс-службе городского совета, изменения будут касаться исключительно пассажиров, которые платят за поездку наличными.

Стоимость повышается с 15 до 20 грн. Для владельцев «Карты жителя Дрогобычской ТГ» тариф останется неизменным и составит 15 грн.

Пассажиры, которые пользуются банковскими картами, будут платить 18 гривен. Такой подход должен стимулировать жителей выбирать безналичную оплату, что поможет контролировать пассажиропоток.

Представители городского совета отметили, что безналичные расчеты позволяют производить точный учет пассажиров и определять реальную нагрузку на каждом маршруте.

Это дает возможность анализировать количество льготных категорий и правильно распределять ресурсы транспорта. Власти убеждены, что такой формат оплаты сделает систему перевозок более прозрачной и эффективной.

Кроме вопроса подорожания проезда во Львовской области, во время заседания исполкома были рассмотрены изменения в списке льготных категорий, которые могут не покупать билеты.

Согласно обновленному решению, правом на безвозмездные поездки пользуются участники боевых действий, бойцы-добровольцы, люди с инвалидностью в результате войны, а также сопровождающие таких лиц. Полный список льготников можно найти на сайте горсовета.

