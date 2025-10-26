В Кировоградской области до сих пор оказывают гуманитарную помощь для пенсионеров, оказавшихся в тяжелых обстоятельствах жизни.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области реализуется в рамках работы хаба "Единение", сообщает Politeka.

Как сообщается на официальной странице Александрийской районной государственной администрации, этот центр стал местом заботы о вынужденных переселенцах из Покровска.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области организована в рамках деятельности хаба «Единение», созданного Покровской городской военной администрацией для поддержки внутренне перемещенных лиц.

Основная задача центра состоит в предоставлении консультаций, информационной поддержки и распределении гуманитарных ресурсов между покинувшими Покровский район и ныне проживающим на территории Кировоградской области.

Представители администрации призывают переселенцев из Покровска пройти краткий опрос для актуализации личных данных и определения неотложных потребностей.

Анкета доступна в онлайн-формате, а полученные ответы используются для подачи заявок в международные и национальные благотворительные организации, которые оказывают поддержку людям, пострадавшим от войны.

Тем, кому неудобно пользоваться интернетом, советуют приходить непосредственно в хаб. Прием посетителей осуществляется с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. Сотрудники центра помогут заполнить анкету и предоставить необходимые консультации.

В перечне лиц, которым приоритетно оказывается гуманитарная помощь, указаны пенсионеры, лица с онкологическими заболеваниями и граждане с инвалидностью I и II группы. Именно эти категории чаще всего нуждаются не только в деньгах или вещах, но и в постоянной заботе.

