Тепличні господарства були змушені скоротити вибірку продукції у п’ять-шість разів, що призвело до дефіциту на ринку продуктів у Дніпропетровській області.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області спостерігається на популярні овочі, які почали стрімко дорожчати, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що відомо про головні проблеми.

Експертка плодоовочевого ринку Ксенія Гусєва повідомила, що головною причиною стрімкого підвищення цін на тепличні овочі стало різке похолодання, яке суттєво знизило врожай тепличних огірків в Україні.

За її словами, українські тепличні господарства були змушені скоротити вибірку продукції у п’ять-шість разів, що призвело до дефіциту на ринку продуктів у Дніпропетровській області.

При цьому імпортні постачання ще не встигли стабілізувати ситуацію, тому внутрішній попит залишився незадоволеним через обмежену кількість товару.

Аналітикиня зазначила, що на ринку склалася нестача огірків, адже імпортна продукція ще не почала масово надходити до країни. Водночас навіть за відсутності великого попиту пропозиція залишається настільки низькою, що задовольнити потреби покупців неможливо.

Погіршення погодних умов змусило тепличні комбінати достроково розпочати опалювальний сезон. Для обігріву теплиць переважно використовуються вугілля та пелети, а витрати на ці ресурси у жовтні зросли майже вдвічі порівняно з минулим роком. Це додатково вплинуло на формування кінцевої вартості тепличних овочів, зокрема огірків.

Фахівці прогнозують, що якщо тенденція до подорожчання збережеться, ціна на огірки може зрости до ста — ста двадцяти гривень за кілограм.

Паралельно на ринку спостерігається суттєве підвищення вартості тепличних помідорів. Порівняно з кінцем попереднього робочого тижня, їхня ціна збільшилася в середньому на тридцять сім відсотків.

Основною причиною такого зростання стала помітна нестача пропозиції за умов стабільно високого попиту. Експерти аграрного ринку пояснюють ситуацію сезонним скороченням виробництва, яке традиційно спостерігається в другій половині осені. Через похолодання більшість стаціонарних теплиць уповільнили темпи дозрівання помідорів, а поставки з парникових господарств фактично припинилися.

На тлі дефіциту вітчизняної продукції у Дніпропетровській областіринок демонструє зростання обсягів імпорту тепличних помідорів. Торговельні компанії дедалі активніше шукають альтернативні джерела постачання з-за кордону, щоб задовольнити попит споживачів та стабілізувати ситуацію з цінами.

