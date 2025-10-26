Теплические хозяйства вынуждены были сократить выборку продукции в пять-шесть раз, что привело к дефициту на рынке продуктов в Днепропетровской области.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области наблюдается на популярных овощах, которые начали стремительно дорожать, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что известно о главных проблемах.

Эксперт плодоовощного рынка Ксения Гусева сообщила, что главной причиной стремительного повышения цен на тепличные овощи стало резкое похолодание, существенно снизившее урожай огурцов в Украине.

По ее словам, украинские хозяйства вынуждены были сократить выборку продукции в пять-шесть раз, что привело к дефициту на рынке продуктов в Днепропетровской области.

При этом импортные поставки еще не успели стабилизировать ситуацию, поэтому внутренний спрос остался недоволен из-за ограниченного количества товара.

Аналитика отметила, что на рынке сложилась нехватка огурцов, ведь импортная продукция еще не начала массово поступать в страну. В то же время, даже при отсутствии большого спроса предложение остается настолько низким, что удовлетворить потребности покупателей невозможно.

Ухудшение погодных условий вынудило тепличные комбинаты досрочно начать отопительный сезон. Для обогрева теплиц преимущественно используются уголь и пеллеты, а расходы на эти ресурсы в октябре выросли почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Это дополнительно повлияло на формирование конечной стоимости овощей, в частности, огурцов.

Специалисты прогнозируют, что если тенденция к удорожанию сохранится, цена на огурцы может вырасти до ста-сто двадцати гривен за килограмм.

Параллельно на рынке наблюдается существенное повышение стоимости тепличных помидоров. По сравнению с концом предыдущей рабочей недели их цена увеличилась в среднем на тридцать семь процентов.

Основной причиной такого роста стала заметная нехватка предложения в условиях стабильно высокого спроса. Эксперты аграрного рынка объясняют ситуацию сезонным сокращением производства, традиционно наблюдаемым во второй половине осени. Из-за похолодания большинство стационарных теплиц замедлили темпы созревания помидоров, а поставки из парниковых хозяйств фактически прекратились.

На фоне дефицита отечественной продукции в Днепропетровской области демонстрируется рост объемов импорта тепличных помидоров. Торговые компании все активнее ищут альтернативные источники поставок из-за границы, чтобы удовлетворить спрос потребителей и стабилизировать ситуацию с ценами.

Источник: Аgroweek.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: что именно нужно для получения.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: чего ждать жителям.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: еще одна категория переселенцев сможет получить выплату.