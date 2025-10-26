Позпочався експериментальний державний проєкт, покликаний забезпечити безкоштовне житло в Полтавській області для маломобільних внутрішньо переміщених осіб (ВПО), пише Politeka.net.

Ініціатива реалізується за підтримки Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України, яке координує програму та контролює якість надання послуг.

Як повідомляють у міністерстві, цей проєкт створено насамперед для тих громадян, які після тривалого медсестринського догляду потребують додаткової підтримки у повсякденному житті. Учасники програми зможуть безкоштовно проживати до 12 місяців у спеціально облаштованих приміщеннях. Усі витрати покриватимуться за рахунок державного бюджету, що дає змогу забезпечити людям належні умови проживання без фінансового навантаження.

Послуга безкоштовного житла для переселенців в Полтавській області передбачає повний спектр соціально-побутової підтримки. Зокрема, громадяни отримають житло з усіма необхідними зручностями, доступ до кухні та побутових приладів, що дозволить самостійно готувати їжу та вести домашнє господарство. Також програма включає допомогу у щоденних справах — від прибирання до організації побуту — та розвиток соціальних навичок, що сприяє адаптації людей до нових умов життя.

Особлива увага приділяється психологічній підтримці та соціальній реабілітації. Учасники проєкту зможуть отримати консультації фахівців, а у разі потреби — допомогу спеціалістів або соціальних служб, незалежно від форми власності організації. Мета цього підходу — створити умови не лише для фізичного комфорту, а й для емоційного відновлення, відчуття безпеки та стабільності.

Безкоштовне житло для переселенців в Полтавській області надаватимуть фізичні та юридичні особи, які відповідають певним критеріям. Вони повинні бути внесені до Реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг, дотримуватися вимог, визначених Кабінетом Міністрів України, а також мати власне або орендоване приміщення, яке відповідає встановленим стандартам для проживання маломобільних осіб.

У Міністерстві соціальної політики підкреслюють, що цей експериментальний проєкт має не лише короткостроковий, а й соціально відновлювальний характер. Його головна мета — допомогти людям, які втратили дім через війну, повернути самостійність, відновити звичний ритм життя та відчути захищеність.

