Начался экспериментальный государственный проект, призванный обеспечить бесплатное жилье в Полтавской области для маломобильных перемещенных лиц (ВПЛ), пишет Politeka.net.

Инициатива реализуется при поддержке Министерства социальной политики, семьи и единства Украины, координирующего программу и контроля качества предоставления услуг.

Как сообщают в министерстве, этот проект создан прежде всего для тех граждан, которые после длительного медсестринского ухода нуждаются в дополнительной поддержке в повседневной жизни. Участники программы смогут бесплатно проживать до 12 месяцев в специально обустроенных помещениях. Все расходы покрываются за счет государственного бюджета, что позволяет обеспечить людям надлежащие условия проживания без финансовой нагрузки.

Услуга бесплатного жилья для переселенцев в Полтавской области включает полный спектр социально-бытовой поддержки. В частности, граждане получат жилье со всеми необходимыми удобствами, доступ к кухне и бытовым приборам, что позволит самостоятельно готовить еду и вести домашнее хозяйство. Также программа включает помощь в ежедневных делах – от уборки до организации быта – и развитие социальных навыков, что способствует адаптации людей к новым условиям жизни.

Особое внимание уделяется психологической поддержке и социальной реабилитации. Участники проекта смогут получить консультации специалистов, а в случае необходимости помощь специалистов или социальных служб, независимо от формы собственности организации. Цель этого подхода – создать условия не только для физического комфорта, но и для эмоционального обновления, ощущения безопасности и стабильности.

Бесплатное жилье для переселенцев в Полтавской области будут предоставлять физические и юридические лица, отвечающие определенным критериям. Они должны быть внесены в Реестр предоставлятелей и получателей социальных услуг, соблюдать требования, определенные Кабинетом Министров Украины, а также иметь собственное или арендованное помещение, соответствующее установленным стандартам проживания маломобильных лиц.

В Министерстве социальной политики подчеркивают, что этот экспериментальный проект носит не только краткосрочный, но и социально восстановительный характер. Его главная цель – помочь людям, потерявшим дом из-за войны, вернуть самостоятельность, восстановить привычный ритм жизни и почувствовать защищенность.

