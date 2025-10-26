Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області також може бути отримане через діючі державні ініціативи.

Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області надається в межах державних програм, про що повідомляє Politeka.

Відповідно до Закону України про житловий фонд соціального призначення, визначено порядок отримання квартир та перелік осіб, які мають право на таку підтримку. Саме цей документ регламентує процедуру оформлення, збір довідок і етапи розгляду заявок. Процес очікування може бути тривалим, адже претенденти проходять перевірку перед включенням до черги.

У поточному році основна увага зосереджена на певних категоріях громадян. Серед них військовослужбовці, внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також родини загиблих військових.

Окремо виділено підтримку тих, чиє житло було повністю зруйноване через бойові дії. Для таких домогосподарств держава пропонує переїзд у безпечні регіони, де доступні квартири, профінансовані міжнародними партнерами або відновлені завдяки бюджетним програмам. Перевагу при розподілі мають родини з дітьми, літні люди та особи з інвалідністю.

Безкоштовне житло для переселенців у Кіровоградській області також може бути отримане через діючі державні ініціативи. Серед них — програма «єВідновлення», що надає компенсацію постраждалим від війни у формі житлових сертифікатів або коштів для будівництва нового будинку.

Крім того, продовжує діяти програма «єОселя». Вона створена для військових, медичних працівників, педагогів і науковців. Для цієї категорії передбачено іпотеку під 3%, тоді як інші громадяни можуть скористатися кредитуванням під 7%.

Таким чином, державні механізми спрямовані на забезпечення українців безпечним житлом і створення умов для відновлення життя після втрати домівки.

