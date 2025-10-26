Синоптики оприлюднили прогноз погоди на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада в Одесі та розкрили, чого чекати в ці дні.

Синоптики зробили прогноз погоди на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада в Одесі та розповіли, чого варто очікувати місцевим жителям, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада у Одесі. Розпочнеться все зі прохолодної пори. У понеділок 27-ого числа: буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Вранці йтиме сильний дощ, який до середини дня повинен послабшати і через деякий час закінчитися. Максимальна температура повітря сягне +14°C.

У вівторок, 28.10: повітря прогріється до +14°C. Увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. Без опадів.

Середа, 29.10: ранок в місті буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів. Температурні коливання — від +9 до +14°C.

Четвер, 30 числа: зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня й небо в Одесі вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Дождів не прогнозують. Впродовж дня температура триматиметься в межах +7…+15°C.

У п’ятницю, 31.10: небосвід триматиметься ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Температура повітря триматиметься в межах +8…+15°C.

Субота, 01.11: ясний ранок, а потім хмарна пора протримається увесь день. Без опадів. Температура коливатиметься від +9 до +14°C. Здавна перший день листопада вважався проводами осені, зустріччю зими, і святкувався усюди. Якщо цього дня буде холодно і піде сніг, то весна прогнозується пізня й холодна.

У неділю 02.11: з ранку до самого вечора у місті небосвід вкриється хмарами. Температурні показники — від +9 до +14°C. Отже, прогноз погоди на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада в Одесі обіцяє прохолодну пору та опади, що накриють місто.

