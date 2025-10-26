Синоптики обнародовали прогноз погоды на неделю с 27 октября по 2 ноября в Одессе и раскрыли, чего ждать в эти дни.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики составили прогноз погоды на неделю с 27 октября по 2 ноября в Одессе. Начнется все с прохладного времени. В понедельник 27-го числа: будет держаться пасмурная погода, лишь к концу дня небо очистится от облаков. Утром ожидается сильный дождь, который к середине дня должен ослабеть и через некоторое время закончиться. Максимальная температура воздуха составит +14°C.

Во вторник, 28.10: воздух прогреется до +14°C. Ночью будет идти дождь. Без осадков.

Среда, 29.10: утро в городе будет безоблачным, и до конца дня небо будет ясным. Без осадков. Температурные колебания от +9 до +14°C.

Четверг, 30 числа: встречая нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня, и небо в Одессе покроется облаками, которые продержатся до вечера. Дожди не прогнозируют. В течение дня температура будет держаться в пределах +7…+15°C.

В пятницу, 31.10: небосвод будет держаться ясным, а днем ​​покроется облаками, которые не будут исчезать до конца дня. Температура воздуха будет держаться в пределах +8…+15°C.

Суббота, 01.11: ясное утро, а затем облачная пора продержится весь день. Без осадков. Температура будет колебаться от +9 до +14°C. Издавна первый день ноября считался проводами осени, встречей зимы и праздновался всюду. Если в этот день будет холодно и снег, то весна прогнозируется поздняя и холодная.

В воскресенье 02:11: с утра до самого вечера в городе небосвод покроется облаками. Температурные показатели от +9 до +14°C. Итак, прогноз погоды на неделю с 27 октября по 2 ноября в Одессе обещает прохладное время и осадки, которые накроют город.

