Фахівці ринку продуктів харчування попереджають про можливі зміни у вартості основних позицій через дефіцит у Запоріжжі.

Аналітики прогнозують сезонні коливання цінників на деякі продукти через певний дефіцит у Запоріжжі, повіжомляє Politeka.

Дефіцит продуктів у Запоріжжі поки не помітний, однак із настанням холодів, ситуація може різко змінитися.

За словами виконавчої директорки Асоціації виробників картоплі Ольги Самойличенко, нинішня вартість української картоплі тримається на рівні близько 10 гривень за кілограм.

Стабільність пояснюється успішним цьогорічним урожаєм, який за деякими оцінками перевищує показники минулого року. Водночас на внутрішній ринок тисне дешевий імпорт. Наприклад, у Польщі картопля коштує близько 6 гривень за кілограм, і це стримує потенційне підвищення вартості вітчизняної продукціх.

Прогноз на зимовий період змінюватиметься з настанням морозів, кажуть експерти. Основна причина можливого дефіциту продуктів у Запоріжжі полягає не у нестачі врожаю, а в проблемах зі зберіганням.

Дрібні фермери та домогосподарства не мають належних умов для тривалого зберігання картоплі, і коли температура падає нижче нуля, частина запасів втрачається. Це природно підштовхує цінники вверх.

Експерти уточнюють, що нестача відчуватиметься саме через обмежену пропозицію дрібних виробників, тоді як великі агрохолдинги мають достатні запаси для стабілізації ринку.

Незважаючи на ризики, значного стрибка вартості очікувати не варто. Великі виробники сформували запаси заздалегідь, що допомагає зберегти баланс на ринку.

Проте складні погодні умови та труднощі зі зберіганням можуть спричинити зростання вартості даного товару на 10-15 відсотків. А навесні ринок має стабілізуватися завдяки новим поставкам імпорту та врожаю ранніх сортів.

