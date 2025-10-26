Специалисты рынка продуктов питания предупреждают о возможных изменениях в стоимости основных позиций из-за дефицита в Запорожье.

Аналитики прогнозируют сезонные колебания ценников на некоторые продукты из-за определенного дефицита в Запорожье, сообщает Politeka.

Дефицит продуктов в Запорожье пока не заметен, однако с наступлением холодов ситуация может резко измениться.

По словам исполнительного директора Ассоциации производителей картофеля Ольги Самойличенко, нынешняя стоимость украинского картофеля держится на уровне около 10 гривен за килограмм.

Стабильность объясняется успешным урожаем этого года, который по некоторым оценкам превышает показатели прошлого года. В то же время на внутренний рынок давит дешевый импорт. Например, в Польше картофель стоит около 6 гривен за килограмм, и это сдерживает потенциальное повышение стоимости отечественной продукции.

Прогноз на зимний период будет меняться с наступлением морозов, говорят эксперты. Основная причина возможного дефицита продуктов в Запорожье не в недостатке урожая, а в проблемах с хранением.

Мелкие фермеры и домохозяйства не имеют надлежащих условий длительного хранения картофеля, и когда температура падает ниже нуля, часть запасов теряется. Это естественно подталкивает ценники вверх.

Эксперты уточняют, что недостаток будет ощущаться именно из-за ограниченного предложения мелких производителей, в то время как крупные агрохолдинги имеют достаточные запасы для стабилизации рынка.

Несмотря на риски, значительного скачка стоимости ожидать не стоит. Крупные производители сформировали запасы заранее, что помогает сберечь баланс на рынке.

Однако сложные погодные условия и трудности с хранением могут повлечь за собой рост стоимости данного товара на 10-15 процентов. Весной же рынок должен стабилизироваться благодаря новым поставкам импорта и урожая ранних сортов.

