Сума соціальної грошової допомоги у Кіровоградській області визначається індивідуально для кожної сім’ї, для пенсіонерів і т.д..

Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області надається у вигляді спеціальнох виплати, проте отримати її можуть лише окремі категорії літніх людей, пише Politeka.

Про це нагадують у Пенсійному фонді України. Починаючи з жовтня, уряд розширив перелік категорій громадян, які можуть претендувати на отримання базової грошової допомоги у Кіровоградській області.

Спочатку скористатися програмою могли лише певні групи населення, зокрема:

малозабезпечені сім’ї, які вже отримують державну соціальну допомогу;

одинокі матері, що отримують виплати на дітей;

багатодітні родини, які мають право на допомогу на дітей;

сім’ї з дітьми, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів, не можуть утримувати дитину або їхнє місце проживання невідоме.

Однак із жовтня до списку одержувачів базової грошової допомоги додали ще дві важливі категорії:

громадяни, які не мають права на пенсію і отримують державну соціальну допомогу;

люди з інвалідністю.

Як розраховується

Сума соціальної допомоги визначається індивідуально для кожної сім’ї. Вона розраховується як різниця між сукупним розміром базової величини (для кожного члена сім’ї) та середньомісячним доходом родини.

Виплати нараховуються за такими правилами:

100% базової величини (4500 гривень) — на першого члена сім’ї, який подає заяву;

100% баз. вел. — на кожну дитину віком до 18 років, а також на особу з інвалідністю I або II групи;

70% баз. вел. — на кожного наступного члена сім’ї.

Для громадян, які досягли пенсійного віку (60 років), але не набули достатнього страхового стажу, її нараховують пропорційно тривалості їхнього стажу:

при стажі менше 10 років — 53% від базової величини, тобто 2385 гривень;

від 10 до 20 років — 62%, або 2790 гривень;

від 20 до 30 років — 70%, що становить 3150 гривень;

при стажі понад 30 років — 88%, тобто 3960 гривень.

Як оформити виплати

Подати заяву на отримання базової грошової підтримки можна двома способами:

Особисто — через найближчий сервісний центр Пенсійного фонду України;

Онлайн — за допомогою порталу «Дія», де доступна відповідна електронна послуга.

