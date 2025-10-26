Сумма социальной денежной помощи в Кировоградской области определяется индивидуально для каждой семьи, для пенсионеров и т.д.

Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предоставляется в виде специальных выплат, однако получить ее могут только отдельные категории пожилых людей, пишет Politeka.

Об этом напоминают в Пенсионном фонде Украины. Начиная с октября правительство расширило перечень категорий граждан, которые могут претендовать на получение базовой денежной помощи в Кировоградской области.

Сначала воспользоваться программой могли только определенные группы населения, в частности:

малообеспеченные, уже получающие государственную социальную помощь;

одинокие матери, получающие выплаты на детей;

многодетные, имеющие право на пособие на детей;

семейства с детьми, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, не могут содержать ребенка или их место жительства неизвестно.

Однако с октября в список получателей базовой денежной помощи добавили еще две важные категории:

граждане, не имеющие права на пенсию и получающие государственную социальную выплату;

люди с инвалидностью.

Как рассчитывается

Сумма социальной поддержки определяется индивидуально для каждой семьи. Она рассчитывается как разница между совокупным размером базовой величины (для каждого члена семьи) и среднемесячным доходом семьи.

Выплаты начисляются по следующим правилам:

100% базовой величины (4500 гривен) — на первого члена семьи, подающего заявление;

100% баз. вел. - на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на человека с инвалидностью I или II группы;

70% баз. вел. – на каждого следующего члена семьи.

Для граждан, достигших пенсионного возраста (60 лет), но не получивших достаточного страхового стажа, ее начисляют пропорционально продолжительности их стажа:

при стаже менее 10 лет - 53% от базовой величины, то есть 2385 гривен;

от 10 до 20 лет - 62%, или 2790 гривен;

от 20 до 30 лет - 70%, что составляет 3150 гривен;

при стаже более 30 лет - 88%, то есть 3960 гривен.

Как оформить выплаты

Подать заявление на получение базовой денежной поддержки можно двумя способами:

Лично через ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

Онлайн — с помощью портала Дия, где доступна соответствующая электронная услуга.

